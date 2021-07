Collot, PaP: “Giovani e settori popolari non abbassano la testa e si organizzano”

Chi si è affacciato al mondo del lavoro negli anni della crisi economica dell’ultimo decennio, ha ben presente il livellamento al ribasso che è stato effettuato sui diritti, sui salari, sulla regolarità della vita lavorativa, e quindi sulla precarietà esistenziale che ne consegue.

Quello che non è scontato, è trovare una chiave di lettura adeguata per affrontare tutto questo: questa è stata proprio l’originalità e l’enorme potenziale che ho visto ieri nelle decine di interventi che si sono susseguiti durante la partecipatissima assembleea nazionale Recovery YOUNG: Lavoro o sfruttamento?

Oltre cento giovani e giovanissimi compagni, attivisti sindacali, lavoratori e lavoratrici da tutta Italia hanno chiarito bene gli strumenti organizzativi di cui dotarsi per affrontare le sfide politiche del presente. Poiché infatti alla crisi generale si aggiunge ora l’avvitamento ulteriore segnato dalla pandemia, e il padronato e i suoi rappresentanti nei governi di tutta Europa intendono rispondere alla competizione internazionale con un ulteriore avvitamento.

Attacco di Confindustria

Dopo anni di austerità e di tagli al welfare, gli stessi che ci hanno consegnato una sanità disastrata incapace di fare fronte all’emergenza del Covid, ora l’attacco di Confindustria punta dritto al cuore, e intende ristrutturare l’intero assetto produttivo nazionale sulla pelle dei lavoratori. Vogliono che le condizioni dei giovani precari diventino condizione generale di tutta la classe lavoratrice, come una livella sociale implacabile. In questo senso va il mix disposto dall’approvazione del Recovery Fund, dalle riforme reazionarie che lo accompagnano come quella di Brunetta, e dallo sblocco dei licenziamenti.

Come sanno bene i lavoratori di stabilimenti quali la #GKN di Campi Bisenzio o la #GiannettiRuote in provincia di Monza, questa realtà è già iniziata. Mentre da un lato attacca il mondo operaio classicamente inteso e dall’altro porta avanti una campagna mediatica martellante contro strumenti di sostegno alle nuove povertà come il reddito di cittadinanza, il padronato si sta dotando di una strategia complessiva. A noi il compito in primis di iniziare a organizzarci, e contemporaneamente di saperci dotare di una proposta adeguata, in grado di rimettere al centro la funzione pubblica dello Stato e della programmazione economica nell’interesse collettivo.

Assemblea di Bologna

Ieri all’assembla di Bologna ho visto molti di questi ingredienti necessari, con cui Potere al Popolo sente una forte sintonia. Come ha ben detto in chiusura Giovanni Ceraolo, per affrontare le grandi battaglie che si prospettano non dobbiamo avere paura di risignificare parole svuotate di senso, come la nobile parola di “sindacato” e “sindacalista”, e aggiungo quindi io di “politica”.

Ne approfitto per ribadire la solidarietà di tutta la comunità di Pap a Giovanni per la vergognosa condanna che ha colpito lui e tanti compagni di Livorno: la carica con cui a testa alta ha affrontato ieri l’appuntamento assembleare è la migliore risposta che possiamo dare ogni volta che ci attaccano, un esempio per tutti noi!



