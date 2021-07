Fiumicino, numerosi controlli della Polizia Locale contro abusivismo in Aeroporto

Non si fermano i controlli della Polizia Locale di Fiumicino finalizzati a garantire il rispetto della normativa in materia di trasporto pubblico non di linea. Con l’avanzare della stagione estiva e con la ripresa del traffico aereo, infatti, l’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” si trova a dover affrontare nuovamente l’annoso problema degli autisti “abusivi”. Le donne e gli uomini della Polizia Locale di Fiumicino, agli ordini della Dr.ssa Daniela Carola, sono costantemente impegnati nella lotta all’abusivismo di settore, un fenomeno particolarmente sgradito che danneggia turisti e cittadini, ma anche la stessa maggioranza dei tassisti e degli autisti NCC che opera nella legalità in un periodo tanto complesso.

I controlli della Polizia Locale

Per favorire la ripresa del settore, la regolarità ed il decoro dei servizi aeroportuali giocano un ruolo determinante e, nonostante recenti episodi di intimidazione e resistenza nei confronti delle forze dell’ordine, da parte di autisti irregolari sorpresi nel procacciamento illecito dei clienti, il Nucleo Squadra Vetture (il reparto della Polizia Locale specializzato in materia di trasporto pubblico non di linea), dal primo di giugno, ha elevato 16 verbali in violazione al Codice della Strada e alle ordinanze ENAC, ha provveduto a sottoporre a fermo amministrativo 7 veicoli ad uso NCC, i cui autisti erano stati sorpresi ad effettuare servizi irregolari. Nella maggioranza dei casi si è potuto accertare che questi ultimi, con licenze di comuni lontani, addirittura in altre regioni, operavano a Fiumicino senza far rientro in rimessa, come prescritto.