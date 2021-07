Papa Francesco è in buone condizioni ed è vigile

Al Gemelli sguardi puntati alle finestre del Papa, la gente prega: “Guarisci presto”.

Lo ha dichiarato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni nel nuovo comunicato sulle condizioni di salute del Pontefice dopo l’intervento avvenuto nella serata di domenica.

Buone condizioni

“Sua Santità Papa Francesco – ha detto Bruni – è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L’intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore”.

Per quanto riguarda la permanenza del Papa al Policlinico Gemelli “si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni”.

Fonte: vaticannews.it



