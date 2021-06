Per combattere la dispersione scolastica al via Officine dei sogni

“Officine dei sogni” è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato dalla Regione Lazio, rivolto a alunni, docenti e genitori del territorio di Lunghezza (RM), con l’obiettivo di ridurre e prevenire la dispersione scolastica nella fascia di età 6-13 anni e supportare le famiglie.

La realizzazione di presidi educativi, attività per minori in outdoor

Tra le iniziative previste dal progetto la realizzazione di presidi educativi, attività per minori in outdoor. I partner del progetto, MOIGE (Movimento Italiano Genitori), EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING S.r.l., Progetto GRAF – Gruppo e Rete per l’apprendimento e la formazione, LUDUS COOPERATIVA SOCIALE, Associazione culturale e teatrale Lucrezia, lavoreranno insieme anche per sostenere gli istituti scolastici e attuare strategie a lungo termine sul territorio, in modo tale da avviare dei percorsi che rimangano come presidi stabili nel tempo.

“Officine dei sogni”, sarà presentato il 1 luglio 2021 alle ore 16:30 all’interno del Castello di Lunghezza quando partiranno le attività correlate al progetto. In particolare, è previsto un laboratorio estivo dal titolo “Leggere insieme con gli occhi e con le mani”, un percorso costituito da letture partecipate e manipolazione volte a risvegliare attitudini creative. Bambini e bambine saranno invitati ad ascoltare ed agire storie di libri e a lavorare con la creta guidati da una teatrante e da uno scultore non vedente professionista. Sarà inoltre realizzato un laboratorio di storytelling e tecniche di narrazione attraverso il linguaggio cinematografico. I bambini saranno coinvolti nell’ideazione, nella scrittura e produzione di un prodotto mediale che avrà come oggetto la memoria.

Principio del peer education per combattere la dispersione scolastica

Molte delle proposte didattiche del progetto si baseranno sul principio del peer education, ovvero, i minori con più esperienza e formati aiuteranno i compagni più in difficoltà. Inoltre, gli studenti degli istituti di II grado accoglieranno e orienteranno i più piccoli nel passaggio alla scuola superiore.

Un altro elemento cardine del progetto, è la creazione del “Servizio Civile Scolastico di Quartiere”: ciascun giovane in servizio civile per 12 mesi svolgerà attività di “aggancio” dei minori a rischio dispersione con attività di educativa di strada sia al potenziamento delle competenze mediante laboratori per l’apprendimento delle discipline STEAM e delle competenze comunicative per innovare la didattica. Infine, nell’ottica di un nuovo patto sociale per la scuola, sarà possibile attivare dei percorsi di servizio civile scolastico pensati per i genitori che potranno condurre laboratori espressivi (tele, strumenti, pittura, ecc.), manutenere il decoro e la funzionalità degli spazi interni ed esterni della Scuola e farsi anche promotori di iniziative sociali e culturali volte al consolidamento della Comunità scolastica di appartenenza.

Le innumerevoli attività previste dal progetto: eventi estivi, laboratori, progettazione spazi scolastici, media education, saranno tutti finalizzati a prevenire la dispersione scolastica e a rafforzare il contesto sociale e la comunità educante del territorio di Lunghezza.