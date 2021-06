Caudo: “Poca attenzione mediatica sulle primarie del centrosinistra”

Giovanni Caudo, candidato alle primarie del centrosinistra a Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Roma

“Queste primarie sono un po’ messe da parte dal punto di vista comunicativo, ricordo che ai tempi di Marino ci fu anche un confronto in diretta su Sky. Ha comunque senso farle queste primarie per coinvolgere i cittadini e fare in modo che anche le secondarie godano di questa partecipazione dei cittadini. Il rischio è che chiunque vinca le primarie sia un po’ azzoppato da una scarsa partecipazione. Dopo 5 anni di giunta Raggi non si è costruita una proposta politica nell’opposizione. Le primarie servono per il confronto delle idee per una città che da 20 anni è in declino, servono scelte radicali”.

Su Roma

“Questa città ha un potenziale enorme, non è vero che non può essere governata. Ha bisogno di essere governata e non amministrata come si amministra un condominio”.

Sull’appoggio di Ignazio Marino

“Come ha detto lo stesso Ignazio, con cui abbiamo fatto un bellissimo incontro pubblico, noi guardiamo avanti, però nessuno dei romani ha capito perché Marino è stato cacciato via, vogliono che qualcuno glielo spieghi. Quella violenza istituzionale non è stata capita, è una ferita”.

Fonte Radio Cusano Campus