Fiumicino, TPL, nel piano estivo collegamento per tutti i lungomare del territorio

Il nuovo piano di esercizio estivo del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Fiumicino è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa itinerante sulla linea che dalla stazione di Maccarese porta al lungomare della località, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, dell’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio, del presidente della Trotta Bus Services Spa Mauro Trotta, dei delegati del sindaco alla Mobilità sostenibile e ai Trasporti Sandra Felici e all’Attuazione del piano d’esercizio, verifica contrattuale e rapporti sindacali con le aziende del Tpl Romano Cardinali.

Il nuovo piano, operativo dallo scorso 7 giugno e in vigore per tutta l’estate, prevede cinque turni in più, il potenziamento di alcune linee per i fine settimana, in particolare il sabato, l’incremento o la creazione di nuove linee dirette ai lungomari, in particolare di Fiumicino, Maccarese e Passoscuro.

“Sono state ideate – spiega il sindaco Montino – alcune linee che portano direttamente sui lungomare di Maccarese, Passoscuro, Focene, Fregene, Isola sacra e Fiumicino, partendo dai nodi di scambio, soprattutto quelli ferroviari, con una ventina di corse al giorno per tutto il periodo estivo. In questo modo turisti e frequentatori delle spiagge possono lasciare nei fine settimana le loro macchine a casa, prendere il treno, scendere alla stazione e con l’autobus arrivare fino al mare. È un ottimo servizio che va a incrementare quelli già esistenti e gestiti dalla società vincitrice del bando di gara sul tpl, la Trotta Bus Services Spa. Il nuovo tpl è partito, nell’anno del covid, con 150 mila titoli venduti, una vera e propria esplosione nell’uso dell’autobus sul nostro territorio e sta proseguendo alla grande”.

“Grazie alla vocazione turistica del nostro territorio – aggiunge l’assessore Calicchio – con l’arrivo dell’estate il traffico veicolare, soprattutto sui lungomare, è sempre stato un problema. Con le nuove linee dirette al mare stiamo provando a proporre qualcosa che mi auguro diventi un servizio sedimentato per coloro che vogliono venire da Roma il sabato e la domenica a trascorrere qualche ora sulle nostre spiagge. Stiamo monitorando le linee esistenti, inoltre, per renderle sempre più appetibili e fare in modo che le persone si sentano comode e sicure. Con la nuova gestione del tpl abbiamo raggiunto numeri importanti: 17 linee per un totale di oltre 420 corse giornaliere, 9500 km giornalieri, 2 milioni di km percorsi, 190 mila corse e un totale di 150 mila titoli di viaggio venduti. Ringrazio chi mi ha preceduto, l’assessora Galluzzo e la dirigente Natili, che avevano messo in piedi un ottimo bando e la società Trotta che realizza il servizio”.

Per conoscere tutti i dettagli del nuovo piano estivo del tpl consultare il sito: https://www.trotta.it/rp.aspx?p=fiumicino_tpl.