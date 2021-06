Fiumicino, Montino: “Chiude il centro di accoglienza di via Bombonati”

Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino annuncia la chiusura del centro di accoglienza di via Bombonati.

La nota del sindaco

“Martedì prossimo gli ultimi tre ospiti del centro di accoglienza di via Bombonati a Isola sacra lasceranno la struttura. A quasi cinque anni esatti dalla sua apertura, dunque, si chiuderà questa felice esperienza di integrazione e accoglienza sul nostro territorio.

In questi anni – spiega – moltissime donne, uomini, giovani e bambini sono stati ospitati all’interno del centro. E se anche all’inizio si è registrata una certa riluttanza da parte dei residenti, col passare del tempo sono stati loro i primi a far sì che gli ospiti di via Bombonati si sentissero a “casa”. Un bellissimo esempio di spirito di accoglienza e fratellanza.

Ricordo con piacere – aggiunge il sindaco – quando nel 2017 come Comune di Fiumicino firmammo insieme alla Prefettura di Roma il protocollo di intesa per il coinvolgimento volontario dei migranti richiedenti asilo presenti nel centro in lavori socialmente utili. Fu un altro esempio felice di integrazione realizzato nella nostra Città. Oppure i tantissimi bambini che ogni anno hanno potuto frequentare le scuole di Fiumicino.

Ringrazio di cuore tutte le operatrici e gli operatori che nel tempo hanno lavorato garantendo questo risultato. Siamo orgogliosi – conclude – di aver aperto, come Amministrazione, la strada a progetti di accoglienza e integrazione sul nostro territorio, come appunto è stato quello di via Bombonati. Dimostrando a coloro che con forza si opposero all’apertura del centro che i cittadini di Fiumicino sono tolleranti e inclusivi”.