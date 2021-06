Firenze, lavori estivi nelle scuole

Un grande programma di interventi per la ricostruzione e la riqualificazione degli istituti scolastici. Un importo previsto di 21 milioni di euro

Si tratta di un importante programma di lavori, previsti nel periodo estivo, per la ricostruzione e la riqualificazione di 83 istituti scolastici. L’importo previsto per le lavorazioni è di circa 21 milioni di euro. Gli interventi sugli edifici saranno di vario tipo: dalla realizzazione ex novo all’adeguamento statico, dalle manutenzioni straordinarie di tipo edile alle manutenzioni sugli impianti, dall’adeguamento antincendio agli interventi di miglioramento acustico. I lavori inizieranno in momenti diversi: dal 14 giugno nelle scuole primarie di primo e secondo grado, dal 1° luglio nelle scuole dell’infanzia, da fine luglio negli asili nido e dai primi di luglio i cantieri per la costruzione del biennio Isis Leonardo da Vinci.

Interventi di adeguamento statico

Questi lavori, dell’ammontare complessivo di 3milioni di euro, rientrano nel programma pluriennale di verifica statica degli immobili. Le indagini eseguite e la ricostruzione di un modello informatico verosimile hanno permesso di simulare il comportamento delle strutture sotto le azioni dinamiche di un sisma. Diversi gli immobili che saranno interessati da questa tipologia di lavori, tra cui la scuola dell’infanzia Fioretta Mazzei (187mila euro) e le scuole primarie di primo grado Montagnola e Frank, la scuola primaria di secondo grado Calvino, gli asili nido Franci, Pinolo, Palloncino, il plesso Colombo (le scuole dell’infanzia e primaria) e la scuola dell’infanzia Pilati (per un valore complessivo di 2milioni e 164mila euro).

Interventi di adeguamento antincendio

Si tratta di interventi del valore complessivo di 2milioni e 295mila euro, che interesseranno 26 scuole tra cui le scuole dell’infanzia e la primaria Desiderio da Settignano, il plesso Sauro Papini (primaria e secondaria di primo grado, intervento da 500mila euro), la scuola primaria Rossini (300mila euro), la scuola secondaria di primo grado Ghiberti (280mila euro) e l’I.S.I.S. Leonardo da Vinci (100 mila euro). Lavori di manutenzione ordinaria antincendio saranno eseguiti nelle scuola secondaria di primo grado Verdi, Materna Casine, primaria Petrarca, primaria Colombo, secondaria di primo grado Paolo Uccello, secondaria di primo grado Beato Angelico (250mila euro) e negli asili nido Farfalla, Gallo Cristallo, Catia Franci, Stregonella e Dragoncello, Ciccho di grano, Arcobaleno, Fantaghirò, Madama Dorè e Tasso Barbasso (200mila euro).

Manutenzioni straordinarie edili

Si tratta di interventi negli edifici scolastici di tutti i quartieri per una cifra complessiva di oltre 5,5 milioni di euro, finalizzati al mantenimento in efficienza degli immobili, alla messa in sicurezza, al miglioramento delle condizioni di comfort e vivibilità, alla ristrutturazione dei servizi igienici e alla rifunzionalizzazione degli spazi. Nel Quartiere 1 alla scuola secondaria di primo grado Machiavelli sarà completato il restauro delle facciate del resede e saranno recuperati i locali al secondo piano (363mila euro), alla secondaria di primo grado Dino Compagni. Nel Quartiere 2, saranno realizzate la nuova rampa per disabili ed eseguite sistemazioni esterne, mentre alla scuola primaria Giotto saranno fatti lavori di adeguamento e messa a norma della copertura (360mila euro). Nel quartiere 4, lavori di rifacimento facciate e coperture interesseranno gli immobili delle scuole della primaria Don Milani e della ludoteca La carrozza di Hans (350mila euro). Nel Quartiere 5 alla scuola primaria Rodari sarà realizzati interventi di ampliamento del refettorio (620mila euro), al Triennio e Professionale Nuovo dell’I.S.I.S. Da Vinci saranno realizzati interventi di efficientamento energetico per un totale di 736mila euro, mentre alla scuola secondaria di primo grado Beato Angelico saranno realizzate manutenzioni straordinarie alla copertura della palestra e agli spogliatoi, mentre alle scuole dell’infanzia e primaria Fanciulli saranno fatti i nuovi cappotti termici delle facciate e saranno installati nuovi infissi (350mila euro).

Manutenzione straordinaria impianti

Questi interventi del valore complessivo di 1milioni e 941mila euro sono finalizzati al mantenimento in efficienza e all’adeguamento degli impianti. Tra i principali che saranno realizzati in estate ci sono i lavori alla scuola primaria Agnesi, plesso Lavagnini/Pieraccini, scuola dell’infanzia Capuana e al complesso scolastico Don Minzoni.

Interventi di correzione acustica

Sono interventi finalizzati, ogni estate, a ridurre il potenziale disagio acustico degli alunni e migliorare la qualità degli ambienti scolastici, che ospitano piccoli alunni con disabilità uditiva. Le opere da eseguire consistono, secondo la tipologia architettonica degli ambienti interessati, principalmente nell’installazione di pannelli fonoassorbenti o nella realizzazione di controsoffitti al fine di ridurre il tempo di riverbero all’interno dell’aula. Le scuole interessate sono la scuola dell’infanzia Argingrosso, la secondaria di primo grado Poliziano, la secondaria di primo grado Masaccio e il plesso Desiderio da Settignano.



var url181248 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=181248”;

var snippet181248 = httpGetSync(url181248);

document.write(snippet181248);