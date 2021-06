De Palo: “Non basta l’assegno unico per far ripartire la natalità”

Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sull’assegno unico familiare

“Noi abbiamo festeggiato nel 2011 un miliardo che venne messo nelle detrazioni dal governo Monti, dopo questo il nulla. Oggi vengono messi 6 miliardi in più in un unico anno, che sono oltre il 42% in più. Sicuramente si può fare meglio, perché ad esempio si aiutano soprattutto le famiglie povere e poco il ceto medio, ma comunque dal 1 luglio tutte le famiglie ci guadagneranno qualcosa, un primo passo importante è stato fatto. Da gennaio o si mettono più risorse oppure le famiglie ci andranno a perdere, ma sono fiducioso perché non credo che il governo andrà a penalizzare le famiglie”.

Sulla natalità

“Draghi ha detto che questo è un tema centrale per il futuro del Paese, addirittura ha parlato di assegno unico come riforma epocale, ma non è solo questo che fa ripartire la natalità, serve una riforma fiscale e serve impostare le risorse del Recovery con un’idea per far ripartire la natalità. La possibilità di avere accesso alla prima casa con lo Stato che fa da garante, l’atteggiamento diverso sul lavoro soprattutto quello femminile sono buone cose contenute nel Recovery.

Il desiderio di genitorialità c’è, il problema è che i desideri dei giovani italiani non vengono messi nelle condizioni di realizzarsi e quindi o vanno all’estero o ridimensionano i propri desideri, scegliendo il lavoro rispetto alla famiglia”.

Fonte Radio Cusano Campus