Lezzi: “Basta con la barbarie giustizialista”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

La regina Maria Elisabetta Alberti Casellati ci propina la sua morale dall’alto dell’arroganza con cui ha speso i soldi degli italiani per farsi portare in giro. Il video rimosso dai social dell’inchiesta delle Iene in cui si denunciava il suo uso allegro dei voli di Stato si scontra con quanto ha sempre rivendicato la Presidente del Senato ovvero l’appartenenza al popolo delle Libertà.

In questo caso, la libertà di stampa dei giornalisti che la pizzicano per i suoi privilegi, può essere umiliata. D’altronde, l’editore delle Iene è la famiglia Berlusconi e tutti conosciamo i rapporti idilliaci che intercorrono tra la Regina Casellati e il Cavaliere Berlusconi.

Ora, per non essere accusati di essere brutti, cattivi, forcaioli e manettari, ripetiamo insieme:

Ruby è la nipote di Mubarak.



