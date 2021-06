Granato, PaP: “C’è una guerra in corso, vogliono pagare i lavoratori pochi euro”

L’Istituto alberghiero che riporta che le aziende chiedono barman e camerieri, ragazzi formati, ma sono disponibili a pagare 300€ al mese.

La segretaria dello studio del professionista a 50€ a settimana.

L’imprenditore che offre 600€, ma solo a donne e solo senza figli.

Il bar nella piazza chic del quartiere bene, che offre 700€ per un full-time come cameriera.

La borsa di ricerca di 1.162,5€ al mese per 6 mesi.

Il finto tirocinio in fabbrica pagato 750€ al mese, poi l’anno a nero e poi, quando per l’ennesima volta chiedi un contratto, il licenziamento.

Stamattina, leggendo i giornali, questo mondo, il “nostro” mondo, sparisce.

Compare, invece, il proprietario della pizzeria che si lamenta perché i giovani preferiscono rimanere a godersi il reddito di cittadinanza sul divano anziché lavorare.

Il ristoratore che si lamenta perché al colloquio gli chiedi paga e orario

“Il Messaggero” che titola: “PIL e lavoro: segnali di ripresa. MA I GIOVANI: MEGLIO IL REDDITO” (guardare l’immagine per credere!).

Federico Fubini sul Corriere della Sera che scrive: “Fabbriche, campi, turismo e cantieri… Quando a mancare sono i lavoratori”.

Schiavon e Giovannelli, di Federalberghi Veneto e Abruzzo, che indicano due colpevoli per l’assenza di lavoratori: il reddito di cittadinanza – ancora lui! – e un bonus di 1.600€ per gli stagionali disoccupati. “Più comodo stare a casa”, accusano.

Il Ministro Garavaglia, sempre dalle pagine del Corriere della Sera, che esclama: “L’Italia dovrebbe rimuovere un po’ di ostacoli per consentire ai giovani di andare a lavorare”. Traduzione: affamiamoli, così saranno costretti ad accettare un po’ tutto.

C’è una guerra in corso

Loro vogliono pagare i dipendenti pochi euro. Diritti pochi o nulla. Per vincere la guerra hanno bisogno di una feroce propaganda che mira a colpevolizzare, a scaricare ogni responsabilità sui nullafacenti, i giovani choosy e viziati.

Dall’altra parte un esercito di lavoratori e lavoratrici che chiede solo una cosa: dignità. Che sul lavoro si traduce in stipendi dignitosi – ancora una volta: un salario minimo dignitoso a quando? – tutele e garanzie.

Basta stipendi da fame, basta lavoro povero, basta schiavitù. È il grido della nostra gente.



var url179272 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=179272”;

var snippet179272 = httpGetSync(url179272);

document.write(snippet179272);