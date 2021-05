Il Molino Magri è universalmente riconosciuto come una delle realtà più importanti nel mondo pizza, ma non solo data la sua posizione di leadership anche per il pane e il rilancio negli ultimi mesi anche del settore pasticceria con nuovi affascinanti prodotti. L’azienda ha deciso di aprire le sue porte a tutti gli addetti del settore interessati: il Tutto Molino Magri Day è stato in quest’anno particolare un grande successo, con professionisti collegati da tutto il mondo!

La giornata si è aperta con la famiglia Magri al gran completo, che ha ricordato i valori dell’azienda

“Siamo orgogliosi di accogliervi nella nostra azienda per mostrarvi in questo tour virtuale come realizziamo i nostri prodotti. L’amore, la ricerca dell’eccellenza e la sperimentazione contraddistinguono da 90 anni il valore del Molino e della nostra famiglia”. Spazio dunque ad una visita nell’azienda, dal reparto produzione dove avviene la lavorazione del grano al laboratorio qualità, ricerca e sviluppo fino alla zona MagriLab in cui gli ambassador hanno raccontato la loro storia e la collaborazione con il molino realizzando i loro “cavalli di battaglia”, specialità davvero uniche che esprimono personalità e maestria dei loro creatori

A guidare il team dei pizzaioli c’era Marco Quintili, maestro di caratura internazionale e punta di diamante dei tecnici di Molino Magri con cui collabora ormai da 5 anni e con il quale ha realizzato la farina Doppiaesse su cui si basa la pizzaTecnicamente Napoletana, un’evoluzione della contemporanea basata su un rigoroso studio della composizione chimica per rendere l’impasto sempre più esplosivo, leggero, scioglievole e digeribile.

“Faccio questo lavoro da più di 25 anni, ma ormai la chiamo passione. Ho voluto creare un lavoro leggero e digeribile al massimo. 4/5 anni fa ho incontrato Molino Magri e abbiamo parlato della stessa passione”, ha spiegato il titolare della Pizzeria IQuintili. Oltre a lui presenti anche gli ambassador Gennaro Primicerio che ha interpretato la nuova farina IN3, farina tipo3 (non è una tipo2 non è un’integrale, è una IN3, farina ricca di fibre e micronutrienti perfetta per ricette salutati) e Francesco Gallifuoco con le sue caratteristiche grotte. In streaming è arrivato anche un video salutoaccompagnato da ricetta topping originale creata per festeggiare la giornata da parte del testimonial Stefano Miozzo che presto aprirà vicino Verona la sua nuova pizzeria, dall’estero gli altri collegamenti esterni: dalla Francia Nicola Iovine titolare di sei pizzerie a Parigi e dalla Spagna invece Gianluca Marotta.

Grossi investimenti

Come detto Molino Magri sta investendo moltissimo nel reparto pasticceria e lo sta facendo con un maestro pasticcere come Carlo Pozza, che ha presentato alcune creazioni realizzate con le varie farine professionali della linea Dolce. Molto apprezzate le testimonianze di Marino Tanfoglio e Simone Grezzi, entrambi stimati professionisti e tecnici da più di 20 anni nel Reparto Pane del Molino Magri. In collegamento tanti amici professionisti da tutto il mondo, anche da paesi lontani come Giappone, Russia, Paesi Arabi e Ucraina. Infine Vincenzo Luongo, decano tra i maestri pizzaioli e ambassador dell’azienda, ha portato i saluti dell’Associazione Tecnicamente Pizza nel Mondo.

Molino Magri punta sempre al rispetto della tradizione, lavorando con tutti i suoi tecnici per innovare e migliorare,come ha dimostrato in questa giornata di open day che sarà visibile in YouTube Premiere sul canale dell’azienda il prossimo 1 giugno alle ore 15. Sarà possibile anche interagire in diretta. Nel corso dell’anno seguiranno tante altre iniziative per promuovere nuovi prodotti del Molino Magri. Da non perdere, sempre sul canale YouTube, la rubrica dedicata ai topping originali degli ambassador Molino Magri.

Molino Magri ringrazia tutti coloro che hanno reso speciale questa giornata, i propri Testimonial, Ambassador, amici, clienti, fornitori collegati in diretta streaming e sponsor tecnici come Mozzarè Casearia, La Torrente, Rollmatic, Perhaps e Rumore Rosa.





