Scanzi: “La sentenza di primo grado sull’Ilva è enorme e ha connotazioni storiche”

La Corte d’Assise non ha avuto dubbi: quello provocato dall’Ilva di Taranto, gestita dalla famiglia Riva, fu un disastro ambientale.

Severissime le pene agli ex proprietari e vertici dell’acciaieria, così come ai politici e agli uomini delle istituzioni coinvolti.

22 anni di reclusione a Fabio Riva e 20 al fratello Nicola. Il responsabile delle relazioni istituzionali, Girolamo Archinà, definito dall’accusa come la “longa manus” dei Rivaverso istituzioni e politica, è stato condannato a 21 anni e 6 mesi, sei mesi in meno all’allora direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso.