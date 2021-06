Demos Fiumicino: “Basta polemiche sulla ciclabile, è nel programma dell’amministarzione”

La polemica di questi giorni, avanzata dagli esponenti locali della destra sul tratto di pista ciclabile realizzata a Passoscuro, non ha senso se non quello dello scontro politico su un’idea di territorio e di sviluppo totalmente diversa.

Ormai è chiara da tempo la loro avversione verso di esse dimostrata, di fatto, con le critiche pervenute su ogni tratto realizzato nel nostro Comune. I colleghi della destra devono comprendere l’importanza delle piste ciclabili e che, in ogni caso, la loro continua critica non fermerà di certo l’impegno preso con i cittadini.

Siamo convinti che a breve arriveranno, da parte degli enti competenti, i permessi relativi ai tratti ancora mancanti, completando quel grande “mosaico” che abbiamo iniziato tempo fa, creando un unico circuito che collegherà Parco Leonardo ed Isola Sacra a Passoscuro, passando per Focene – Fregene – Maccarese. Un grande obiettivo strategico, questo, che oltre a dotare il nostro Paese di una maggiore viabilità ciclabile e del conseguente beneficio per la salute e l’ambiente, darà all’Amministrazione Comunale la possibilità di sviluppare progetti inerenti il settore del cicloturismo: un turismo sostenibile che garantisce una crescita economica per tutte le attività coinvolte.