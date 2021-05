Ostia, sabato mattina presentazione dei candidati di Demos e Laboratorio Civico

Si sono dati appuntamento Sabato 29 Maggio alle ore 10.00 davanti all’ex ufficio tecnico del Municipio X i candidati Paolo Ciani e Franco De Donno, rispettivamente candidato alle primarie per il Sindaco di Roma e candidato alle primarie per la presidenza del Municipio X, per presentare alla stampa il simbolo della lista che nel X Municipio correrà a sostegno del Centrosinistra e porre all’attenzione uno dei temi che ritengono fondamentale: l’utilizzo per fini sociali dei beni pubblici inutilizzati.

Il Covid ha peggiorato la condizione economica di molte persone già fragili e ha creato nuove povertà. Le amministrazioni locali hanno il dovere, prima morale e poi politico, di spendere le già poche risorse in modo oculato ed efficace. Numerosi sono i beni pubblici presenti sul nostro territorio chiusi e lasciati marcire, come l’ex ufficio tecnico di Ostia. Durante l’incontro saranno avanzati spunti programmatici e proposte per il territorio.