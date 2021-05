Guadagno: “Partiti i lavori al Planetario nel Museo della Civiltà Romana all’Eur”

Eleonora Guadagno (M5s), consigliera capitolina e presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale annuncia l’inizio dei lavori al Planetario nel Museo della Civiltà Romana all’Eur.

La nota della Guadagno

“I lavori al Planetario presso Museo della Civiltà Romana all’Eur sono cominciati ai primi di marzo e stanno procedendo celermente. Con un importo complessivo di 680 mila euro, gli interventi comprendono la pulizia della sala, la riqualificazione della cupola e la messa a norma degli impianti elettrico e di condizionamento, oltre alle misure necessarie all’idoneità dell’ambiente e degli arredi ai sensi delle normative antincendio. Nei prossimi giorni saranno in allestimento le 98 poltroncine rinnovate da installare con la giusta inclinazione per la visione della cupola. La macchina di proiezione del planetario, ad altissima definizione e tecnologicamente di ultima generazione, è stata ordinata presso una ditta francese, che potrà consegnarla non appena la sala sarà completamente ripulita e bonificata. Se non ci saranno intoppi, i lavori dovrebbero concludersi entro giugno, affinché la messa in funzione e l’apertura al pubblico possano avvenire dopo i mesi estivi.

Ringrazio i tecnici e gli uffici della Sovrintendenza Capitolina che stanno curando gli interventi e i cittadini di “Conosciamo l’Eur” e “Amici del Planetario”, che da sempre seguono le vicende di questo luogo unico a Roma. La Commissione Cultura di Roma Capitale ha seguito dall’inizio del mandato, con diverse sedute e atti di indirizzo, la riqualificazione e lo stanziamento dei fondi per il plesso culturale del Museo della Civiltà Romana, ad oggi questo è già la terza tranche di lavori che abbiamo portato avanti. Per la Sala del Plastico Gismondi occorrono ancora 1 milione e 200 mila euro da inserire nella prossima variazione di bilancio, nell’intento di vedere presto avviato anche un altro cantiere”.