Collot, PaP: “È finita la fase dell’emergenza pandemica e comincia quella delle lacrime e del sangue”

È finita la fase dell’emergenza pandemica e comincia quella delle lacrime e del sangue. Ora è il momento di fare le riforme richieste a gran voce dagli interessi reazionari che il governo Draghi rappresenta.

E dunque subito sblocco dei licenziamenti, fortemente spinto da Confindustria per sostituire tanti lavoratori con manodopera ancor più precaria e più facilmente sfruttabile. E la modifica del Codice degli appalti, in particolare per ciò che riguarda la regolazione e l’assunzione di manodopera nei subappalti, con il plauso di aziende in odore di criminalità organizzata.

Fasce deboli colpite

Le spese di queste riforme ricadranno come sempre sulle fasce più deboli della popolazione, in particolare i giovani, che vivono in una società già devastata dalle politiche di tagli degli ultimi decenni.

Per approfondire il tema: https://contropiano.org/…/il-vero-draghi-appalti-senza…

Per fortuna ci sono sindacati che gli scioperi e le lotte li fanno davvero e non li minacciano al solo scopo di potersi sedere ai tavoli della concertazione. Come L’USB Lavoro Privato, che ha già dichiarato 8 ore di sciopero nazionale per la prossima settimana.



