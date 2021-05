Maurizio Costanzo: “Ai no vax dico: andate via dall’Italia”

Maurizio Costanzo è intervenuto nella trasmissione “Rotocalco 264” su Cusano Italia Tv.

Sui no vax

“Che cosa gli direi? Andate via dall’Italia, non ci rompete le scatole! –ha affermato Costanzo-. Quando sento parlare di medici e infermieri no vax, devono essere cacciati subito dagli ospedali”.

Su Draghi

“Non so se andrà al Quirinale. A me Draghi non dispiace”.

Sul suo prossimo impegno in Rai

“A giugno farò un programma di 4 puntate su Rai 3, dove racconterò insieme a Pino Strabioli gli artisti che ho incontrato nella mia vita”.

Fonte Radio Cusano Campus