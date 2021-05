Setta: “Tassa di successione? L’intenzione è buona, ma il momento storico è sbagliato”

Monica Setta, giornalista, conduttrice di Uno mattina in famiglia su Rai1, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla tassa di successione proposta da Letta

“Credo che l’impianto dal punto di vista teorico non sia sbagliato, perché Letta parla di dote da lasciare ai giovani. L’intenzione è buona, ma il momento storico è sbagliato. Il problema è che in questo Paese l’argomento principale è esattamente il contrario, noi dobbiamo ridurre la pressione fiscale. Abbiamo un fisco tra i meno efficienti d’Europa e la pressione fiscale è tra le più alte. Per dirla alla De Andrè mi è sembrata una proposta in direzione ostinata e contraria. Adesso il tavolo politico va verso una riforma fiscale complessiva. Bisogna capire quali interventi fare per redistribuire i pesi e dare a ciascuno quello di cui ha bisogno. Prendiamo da chi ha di più, ma facciamolo in maniera seria”.

Fonte Radio Cusano Campus