Buoni motivi per installare un mini ascensore in casa

La casa è il luogo dove trascorriamo più tempo nella nostra vita e per questo motivo deve essere accogliente, sicura e soprattutto comoda. Sono diverse le soluzioni da adottare per rendere la propria abitazione più comoda e su misura per tutti, soprattutto in presenza di persone con problemi fisici che ne limitano i movimenti.

Uno degli strumenti più utili per rendere la casa più comoda è l’ascensore. Si tratta di uno strumento già presente da anni nello scenario edilizio ma negli ultimi anni sono nate soluzioni innovative come il mini ascensore Stiltz per interni.

Si tratta di strumenti comodi ed a basso impatto ambientale che consentono di spostarsi da un piano all’altro senza troppa fatica. Per le persone con ridotte capacità motorie le scale o anche pochi gradini da percorrere dal cancello all’ingresso, possono rappresentare degli ostacoli talvolta insormontabili. I mini ascensori sono chiamati anche elevatori, piattaforme elevatrici oppure home lift. Si tratta di macchinari adatti per il trasporto delle persone in case uni o bifamiliari disposte su più piani.

Inoltre i mini ascensori del marchio Stiltz sono molto convenienti anche dal punto di vista energetico in quanto si possono collegare a qualsiasi punto luce con alimentazione a 230 V monofase, come quella impiegata in ambito domestico. Non è necessario potenziare l’impianto elettrico, è però meglio che la macchina abbia una linea specifica e autonoma, collegata al quadro elettrico principale. L’installazione è rapida, può avvenire sia all’interno che all’esterno ed è poco “invasiva”, tanto che spesso è consentita anche in edifici storici.

Oltre al fattore pratico i mini ascensori sono importanti anche da un punto di vista qualitativo in quanto rendono la casa migliore dal punto di vista del valore complessivo. In quest’ottica è indispensabile affidarsi a società serie ed affidabili, che siano in grado di offrire prodotti efficienti ma anche raffinati, che ben si possano inserire nel contesto domestico. Sono a questo proposito preziose le possibilità di personalizzazione che permettono di ottenere un ascensore coerente con lo stile degli arredi e delle finiture della casa, scegliendo fra un’ampia gamma di materiali e colori per pavimenti e pareti. Anche l’installazione deve essere effettuata a regola d’arte, per garantire corretto funzionamento e massima sicurezza. In questo modo il vostro mini ascensore rappresenterà un vero e proprio valore aggiunto per la casa, aumentandone comodità e fascino.

Come detto sono facili da installare visto che alcuni modelli possono essere inseriti in spazi molto ridotti, larghi meno di un metro e con un ingombro poco superiore ad un metro quadrato di superficie. In alcuni casi all’interno di un vano scala.

Si tratta, dunque, di soluzioni davvero indispensabili in questo particolare periodo storico considerando anche e soprattutto il fattore dell’abbattimento delle barriere architettoniche e tutti i vantaggi che derivano dall’installazione di un mini ascensore per interno come quelli del marchio Stiltz, leader nel settore che offre anche numerose soluzioni per personalizzare il proprio mini ascensore.