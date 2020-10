Quanto costa avere un ascensore in casa?

L’ascensore in casa consente agli inquilini di muoversi in piena sicurezza e in maniera rapida in abitazioni a più piani e con ripide rampe di scale. Favorisce inoltre il trasporto da un piano all’altro di carichi pesanti, evitando fatica e rischi per la salute.

La valutazione del prezzo ascensore domestico per interni desta però ancora alcune perplessità, anche se negli ultimi anni, grazie ad una proposta più ampia e a soluzioni smart, l’installazione dell’ascensore interno è diventata più accessibile.

Cosa incide sul costo

A far lievitare i prezzi nell’acquisto di un ascensore interno sono principalmente le personalizzazioni e le esigenze del singolo utente.

Partiamo intanto dalla struttura: se l’installazione richiede interventi sulla muratura o lavori edili, il preventivo dovrà includere anche l’intervento di una ditta che si occupi della predisposizione dello spazio per la cabina.

Il secondo aspetto da considerare è la tipologia di ascensore: se si tratta di un ascensore interno o esterno e se è elettrico o idraulico. Nelle case in cui lo spazio è ridotti, al posto dell’ascensore si può installare il montascale, che ha un costo sicuramente molto più ridotto e non richiede una progettazione particolare.

Terzo aspetto che incide sul costo di realizzazione di un ascensore sono le scelte del materiale e le rifiniture. Ci sono modelli di ascensori che hanno ad esempio rifiniture in swarovsky o sono realizzate in metalli particolari. Se si sceglie inoltre la porta automatica e a scorrimento, senza pulsante, si ha una maggiorazione del prezzo.

Per quanto riguarda invece i consumi, si può tirare un sospiro di sollievo! Gli elevatori solitamente hanno un consumo pari a quello degli elettrodomestici. Non bisognerà dunque ricorrere ad un potenziamento dell’impianto elettrico e non si rischiano grosse sorprese sulle bollette.

Volendo quindi fornire una forbice di prezzo, si può dire che il costo di un ascensore va dai 10.000€ ai 50.000€ escluse le spese di edilizia.

Va sottolineato che ci sono anche delle agevolazioni fiscali per installare un ascensore in casa e l’intervento potrete farlo rientrare anche in un progetto più ampio di ristrutturazione.

Tipologie di ascensore interno

Gli ascensori interni si dividono principalmente in due categorie, in base alla loro alimentazione: ascensore elettrico e ascensore idraulico. Il primo è il più tecnologicamente avanzato, ha consumi ridotti e non fa rumore. Ha però un costo più alto, che si riesce ad ammortizzare grazia al risparmio in bolletta. Il secondo richiede un minor investimento iniziale, ma ha consumi più alti e richiede una manutenzione costante.

Nelle abitazioni in cui lo spazio è ridotto o in cui la struttura non consente l’inserimento di uno spazio per la cabina, si può optare per un miniascensore, una soluzione pratica e intelligente che assicura lo spostamento in sicurezza senza investimenti alti e riducendo i costi di progettazione.

Lo svantaggio è quello di avere una cabina più piccola e quindi il trasporto dei carichi è ridotto e, se in casa c’è un disabile o una persona con ridotta capacità motoria, si rischia di non riuscire a far entrare la carrozzella o i supporti al movimento.