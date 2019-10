L’ascensore a livello mediatico

L’invenzione dell’ascensore ha rivoluzionato lo skyline delle nostre città, cambiando non soltanto il loro aspetto esteriore, ma anche la vita dell’individuo che preferisce muoversi verso i piani alti, allontanandosi dal caos urbano e rifugiandosi nella calma e tranquillità del cielo.

L’ascensore è uno dei mezzi di trasporto più sicuri al mondo, ma nonostante questo è in grado di suscitare emozioni contrastanti nei suoi passeggeri. L’ascensore è un luogo intimo, che in un certo qual modo può suscitare disagio negli individui che avranno difficoltà nel condividere il proprio spazio con degli estranei, cercando sempre di evitare le corse affollate prediligendo quelle in solitaria. Inoltre, l’utilità di questo mezzo non riesce comunque a sradicare l’inconscia paura di quelle persone che hanno timore di restare chiusi in questi spazi, diventando un ostacolo per il corpo e la mente.

L’ingresso dell’ascensore nel mondo del cinema

Queste sensazioni, diffuse nella popolazione, sono state rappresentate nelle pellicole dei grandi registri mondiali, che hanno saputo rendere l’ascensore protagonista centrale dei film.

Il suono rassicurante dell’ascensore, la musichetta in sottofondo, sono la base per qualsiasi tipo di scena, da quelle comiche ed esilaranti, a quelle di azione per finire alle scene horror.

Scena famosa nella storia del cinema, è quella dei Blues Brothers, dove i due protagonisti Jake e Elwood, dopo mille peripezie arrivano finalmente al Delay Center di Chicago, per pagare le tasse del loro vecchio orfanotrofio. Mentre loro, nella totale tranquillità, si godono il loro viaggio in ascensore, fuori dall’edificio si sta radunando una moltitudine di forze dell’ordine pronta a catturare i due rocamboleschi protagonisti.

Nel film “Inception” di Christopher Nolan con protagonista Leonardo Di Caprio, l’ascensore diventa un elemento per infiltrarsi all’interno dei sogni, per un tempo specifico mediante un timer integrato.

L’ascensore è stato anche un simbolo nel cinema italiano comico. Un esempio è rappresentato da “Quelle strane occasioni”, un film del 1976 ad episodi, tra i quali uno di questi prende proprio il nome “L’ascensore”. In questo sketch di commedia all’italiana succedono cose paradossali e strane, situazioni esilaranti rese possibili grazie all’uso di questo strumento.

O ancora, nel film Il Vedovo, con Alberto Sordi, vediamo il protagonista, uno sfortunato imprenditore di una ditta di ascensori, che cerca di utilizzare un sistema di sicurezza difettoso brevettato da un ingegnere tedesco, per uccidere la sua ricca moglie, facendola precipitare nel vano vuoto dell’ascensore, sperando così di ottenere la sua eredità. Questo film, uscito alle fine degli anni 50, rappresenta la paura generale dei sistemi tecnologici dell’epoca che indubbiamente non erano all’altezza degli standard moderni.

L’ascensore futuristico nei media e nel cinema moderno

L’ascensore nei media e nel cinema moderno però si è evoluto ed è diventato sempre più ricco di elementi futuristici.

Un esempio, è il film “La Fabbrica di Cioccolato”, dove Willy Wonka fa salire sul suo magico ascensore di vetro Charlie, un ascensore con tante funzioni in grado di muoversi sia verticalmente che orizzontalmente nell’edificio, e che addirittura è capace di volare per le vie della città.

In molte pellicole, l’ascensore è diventato una vera e propria macchina del tempo che permette di muoversi tra le varie epoche storiche. Da non dimenticare anche gli ascensori che si vedono in tantissimi film d’azione e di fantascienza, dove questi assumono un aspetto ultra-futuristico con pareti in vetro o trasparenti, o con pareti sulle quali si proiettano video, si naviga in Internet oppure si comunica con un’altra persona.

L’ascensore dunque è un elemento che viene modellato anche nell’immaginario cinematografico diventando uno strumento di cui non si potrà fare a meno nemmeno in un futuro prossimo o lontano. Gli ascensori di oggi forse non sono futuristici come quelli che vediamo in alcuni film di fantascienza ma sono sicuramente più avanzati e con caratteristiche uniche come ad esempio le vetrate che racchiudono la cabina.

Per i media l’ascensore è uno strumento di pathos, di modernità e di magia, chissà come sarà rappresentato nei film del futuro ma anche nel nostro quotidiano.

Aziende come Alfa Elevatori rendono moderni i loro modelli d’ascensore puntando a nuove tecnologie per renderli più ecosostenibili, silenziosi e soprattutto a basso consumo energetico.