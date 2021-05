Lezzi: “Di Matteo crede che una parte della politica voglia approfittare del momento di debolezza della Magistratura”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Di Matteo crede che una parte della politica voglia approfittare del momento di debolezza della Magistratura per regolare i conti subordinando, a colpi di riforme, i PM al potere politico. Di Matteo mette la sua categoria di fronte all’assunzione di responsabilità necessaria per affrontare le distorsioni che ne stanno minando l’autorevolezza.

La politica, invece, cerca e trova convergenze, dal Nazareno ad Arcore, per smantellare la norma sulla prescrizione e per abbracciare la riforma da sempre nei desiderata del berlusconismo. Letta parla della proposta Cartabia come di “una grande opportunità”.

Affiorano, con sempre maggiore prepotenza, le reali intenzioni di questo governo dell’assembramento. Intenzioni molto lontane dal bene dei cittadini ma sempre più vicine alla solita politica fatta per tutelare interessi specifici.