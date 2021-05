Vaccino. Omceo Roma: in campo tutte le forze per chiudere entro estate

“È stato siglato l’accordo tra la Regione Lazio e i medici di famiglia. Dunque appena arriveranno I vaccini, si dara’ la possibilita’ anche alla medicina generale di partecipare in pieno alla campagna vaccinale”. Lo fa sapere alla Dire il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi.

“Gia’ dai prossimi giorni dovrebbero arrivare altri vaccini Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson- prosegue- Entro l’estate, quindi, dovremmo riuscire a chiudere la ‘pratica’”.

Nell’accordo siglato rientrano…

Nell’accordo siglato rientrano “tutti i medici di famiglia, I medici delle Asl e chi lavora negli hub- spiega Magi- cioe’ tutti coloro che hanno partecipato al bando per vaccinatori indetto dal commissario Arcuri prima che se ne andasse. Metteremo tutte queste forze in campo e, ove non bastasse, anche i farmacisti”.

Quanto agli open day, il presidente dei camici bianchi capitolini si augura che “vengano organizzati bene, allungando magari l’orario di apertura anche nei vari hub”.

Reithera? Nessuno stop, pronti fase 3 sperimentazione

Magi: entro l’estate potrebbe essere approvato anche da ema

“Non c’e’ nessuno stop alla sperimentazione del vaccino ReiThera. Ho parlato con il responsabile scientifico, il quale mi ha riferito che stanno per concludere la fase due e sono pronti per iniziare con la fase tre”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alla sperimentazione, presso lo Spallanzani di Roma, di GRAd-COV2, il candidato vaccino italiano contro SARS-CoV-2, realizzato, prodotto e brevettato dalla societa’ biotecnologica italiana ReiThera.

“La sperimentazione e’ un po’ in ritardo- aggiunge Magi- ma dovrebbe arrivare anche questo vaccino, che entro l’estate penso possa essere approvato dall’Ema”.

Fonte: Agenzia Dire