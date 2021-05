Lezzi: “Si rinvia ancora il decreto Sostegni 2, mentre famiglie e imprese boccheggiano”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Si rinvia ancora il decreto Sostegni 2. Mentre famiglie e imprese boccheggiano, Draghi tiene fermi da un mese 40 miliardi. Il motivo del rinvio è la scusa, suggerita da Giorgetti, di prevedere un sostegno alle imprese che tenga conto delle perdite subìte, come sarebbe giusto fare. In realtà, si perderà tempo, con la strategia dilatoria di Draghi utile a stanziare meno risorse possibili, dando alle imprese i soliti spiccioli con la promessa che avranno qualcos’altro a fine anno.

Siccome famiglie e imprese stanno molto bene e sono piene di soldi, possono aspettare e vivere di promesse.

Salvini, ad inizio pandemia, era pronto con soluzioni per dare più soldi a tutti in soli 4 giorni, ora si è ridotto ad elargire promesse insieme a tutto il governo dei migliori. Alla faccia degli italiani che soffrono. Questo governo è nato proprio per prendersi cura del Paese in difficoltà, invece si inventano impegni senza metterci i soldi.