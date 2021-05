Picco (RES): “No al salto della quaglia”

Per qualsiasi movimento politico non è mai facile organizzare la selezione dei propri rappresentanti. Sempre più spesso, infatti, i delegati eletti in un partito, durante il proprio cammino, saltano il fosso per piazzarsi sotto altre bandiere.

Un fenomeno triste e poco istituzionale a cui gli elettori italiani assistono impotenti e che sovente evidenzia il ruolo del mandato elettorale.

Da molto tempo gli italiani si chiedono come si possa ovviare a questo scandalo.

A darci una risposta è il dottor Paolo Picco che nel Movimento RES (www.terzares.org ) gestisce le questioni legate alla selezione, qualificazione e formazione delle risorse del Movimento. Picco è un navigato manager di impresa che si è sempre occupato di risorse umane e organizzazione delle stesse.

Dottor Picco come è entrato in RES e con quali obiettivi?

“Al di là delle mie attività e competenze sono comunque un elettore e come diceva giustamente lei, sono uno dei tanti elettori che oramai non sopporta più questo scandaloso andazzo della politica italiana. Il problema è noto da decenni ma nessuna forza politica ha mai voluto affrontare la questione, lasciando agli italiani la ferma convinzione che non si voglia affrontare il fenomeno. Ecco perché mi sono sentito nel dovere di mettermi in prima fila per poter dare, appunto, il mio modesto apporto basato sulle esperienze lavorative. Quando ho deciso di farlo, l’unico movimento che ho visto seriamente intenzionato a ribaltare una questione come questa è stato RES ed è così che mi sono avvicinato. Mi sono iscritto con la condivisione della totalità dei programmi”.

Con quale spirito ha intrapreso questa sfida?

“In RES prima del mio arrivo avevano già tracciato diversi punti fondamentali, partendo da un codice etico di comportamento molto rigido che orientava scelte e controllo dell’operato dei rappresentati, come la gestione delle candidature nelle elezioni locali e nazionali. Ho voluto aggiungere quella parte ancora in fieri e, soprattutto, dare forma pratica ai programmi. Faccio un esempio: la selezione dei candidati per le elezioni (locali o nazionali). L’impostazione che ho ricevuto è quella del massimo rigore e quello del massimo controllo in itinere. Questo significa che non si possono candidare per RES persone che abbiano già avuto un determinato tipo di presenza in altri movimenti politici, soprattutto se hanno partecipato con scelte discutibili allo sfascio del paese. Inoltre, non possono essere candidabili persone indagate, sottoposte a processo o condannate dalla giustizia. E ancora, non possono essere candidate persone portatrici di determinati interessi economici che rischiano di sovrapporsi con quelli perseguiti da RES a vantaggio di pochi e a svantaggio di tanti altri e innescare, così, pericolose conflittualità di interessi. Poi ci sono altre logiche previste sin dall’adesione al Movimento; quindi non può ovviamente candidarsi chi non ne fa parte o chi si rifiuta di accettare e seguire il regolamento, che è valido per tutti. Qualora non fosse noto, ricordo che il Presidente di RES (Stefano Vergani), è un ex Carabiniere tra i più stimati dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Insomma, persone di una volta che tanto sono ben volute dagli onesti e da coloro che desiderano, com’è giusto che sia, un comportamento esemplarmente corretto”.

Nel caso di eletti RES che non siano più nelle corde con i programmi del Movimento cosa prevede il vostro codice?

“In questi casi le azioni intraprese non potranno che essere ancor più rigorose, comportando conseguenze nette e chiare. A tal proposito credo sia opportuno sottolineare come RES voglia assolutamente smarcarsi dai comportamenti assunti, in casi simili, dai partiti tradizionali che hanno dominato il panorama politico italiano negli ultimi decenni. Per interessi di corrente, di bottega o di voto si è privilegiato quasi sempre un atteggiamento che scivola, mi si permetta, nel bizantinismo più bieco. Insomma, piuttosto che essere coerenti con quanto sbandierato ai quattro venti in nome di principi che dovrebbero essere sacrosanti come l’onestà, la correttezza e la serietà si è preferito sempre mettere una pezza per salvare interessi particolari e di potere, rimangiandosi quanto affermato in precedenza. RES, quindi, procederà dopo aver fatto le dovute analisi ad espellere chi non dimostri più aderenza al programma politico del Movimento o ne violi il codice etico”.

In cosa vi differenziate dalle scuole di politica degli altri partiti?

“Pensiamo che, accanto ai canonici insegnamenti che, grosso modo, accomunano le diverse scuole di formazione politica, occorra porre una particolare attenzione alla grande storia del nostro Paese. Un’analisi seria e attenta dei principali accadimenti, sia nel bene che nel male, che ne hanno caratterizzato il decorso, anche sotto il profilo sociale, economico, industriale, costituisce una premessa irrinunciabile per comprendere le peculiarità dell’Italia. Il nostro è un Paese piccolo ma che raccoglie in differenze e particolarità difficilmente riscontrabili in altre realtà statuali. Esse, possono costituire un vantaggio competitivo. Uno studio approfondito dei fenomeni storici e sociali può aiutare non solo a capire le cause dell’italico declino, ma anche ad individuare i rimedi che la politica deve adottare. Oltre a ciò, come sui banchi di scuola, chi decide di far parte del progetto RES, deve riscoprire il valore formativo di aspetti come l’Educazione Civica e la Pedagogia, essenziali per un reale miglioramento della coscienza personale e, di riflesso, della società. Da non sottovalutare, poi, sono materie come il Diritto Internazionale e le Relazioni Internazionali, per le loro implicazioni a livello globale”.

Torniamo all’argomento cruciale, sentito particolarmente dagli italiani, che è quello del cosiddetto salto della quaglia. Cosa pensa di fare RES, in merito a questo scottante aspetto?

“Guardi, forse questa domanda potrebbe apparire poco inerente all’attività di formazione dei candidati o dei candidabili del movimento, poichè implica soluzioni di natura politica come, ad esempio, l’introduzione del vincolo di mandato per i parlamentari eletti. In realtà, il ritorno alla politica come strumento finalizzato non ad accrescere il proprio prestigio personale e/o economico non può che passare attraverso un risveglio della coscienza morale e dell’idea di bene comune che deve permeare chi decida di presentarsi per RES. E anche qui elementi come l’Educazione Civica, la Storia (nelle diverse accezioni cui accennavo in precedenza) e la Pedagogia, seguiti poi dallo studio approfondito del Diritto Costituzionale, del Diritto Amministrativo e del Diritto Internazionale possono rivelarsi utili per la costruzione di una classe politica che incarni principi come coerenza, serietà, sensibilità ed attenzione verso il cittadino che da troppo tempo latitano nel nostro panorama politico. Il percorso formativo dovrà, poi, essere continuo, ciclico, con momenti di valutazione e, se necessario, correzione dei comportamenti di coloro i quali partecipino attivamente con RES. Insomma: meno autorità, spettacolarizzazione e superficialità e più autorevolezza, comprensione, partecipazione e controllo. Ad ogni modo, tra le molte leggi da riformare RES ha individuato anche i punti che riguardano le modalità di candidatura, elezione e post ingresso nei consigli competenti. RES propone una riforma della legge che non consente a coloro che sono stati eletti in un determinato movimento politico di fare il salto della quaglia. Le soluzioni? Al momento soni 2 La prima: un periodo minimo di aspettativa al minimo sindacale senza più apparentare il partito elettivo di provenienza. La seconda: il ritiro automatico della delega da parte del consiglio competente (Senato, Camera, Regione) ossia una specie di revoca non consensuale dei diritti acquisiti con l’elezione”.