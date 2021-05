Fiumicino, Antonelli: “Ottima iniziativa sull’olio di oliva al Baffi”

“Questa mattina, insieme al presidente della Commissione Attività Produttive Fabio Zorzi, ho portato i saluti dell’amministrazione alle ragazze e ai ragazzi dell’istituto Baffi dove si è svolto un interessantissimo corso di formazione sull’olio d’oliva”. Lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli.

Il corso è stato fortemente voluto dall’Istituto Baffi

Il corso è stato fortemente voluto dall’Istituto Baffi e organizzato da Unaprol – Consorzio olivicolo italiano – nella persona del direttore Nicola Di Noia, in collaborazione con la fondazione “Evoo School Italia”.

“Lo scopo – ha detto l’assessore – è quello di formare assaggiatori di olio professionisti per valorizzare uno dei prodotti made in Italy più apprezzati nel mondo. Con questa iniziativa il Baffi si conferma una risorsa importante per la nostra città – prosegue l’assessora -. Fiumicino basa molta della sua economia sulla ricezione e la ristorazione e avere un istituto in grado di formare giovani in modo adeguato per lavorare in questo settore è garanzia di qualità per l’offerta del territorio, per le singole imprese e, naturalmente, una grande occasione di inserimento nel mondo del lavoro per le nuove generazioni”.

“In questo senso – sottolinea la Preside Monica Bernard – l’incontro tra il mondo produttivo e quello della formazione è un passaggio fondamentale specialmente per un istituto così professionalizzante come il Baffi. La nostra scuola proseguirà ad attivarsi per svolgere eventi formativi di questo tipo”.

“Un plauso va alla dirigente, la professoressa Monica Bernard, che promuove e porta avanti iniziative di questo tipo a tutto vantaggio della formazione delle sue allieve e dei suoi allievi”, conclude l’assessora Antonelli.