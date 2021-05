Lezzi: “Draghi trascina i tempi e sorvola sulla disperazione”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

“Inutile che ci chiedete, neppure noi ne sappiamo niente.” Questo virgolettato è di Patuanelli mentre si rivolge a suoi colleghi senatori, mi auguro sinceramente che sia smentito. L’argomento è il decreto sostegni 2 che aspetta ancora per essere emanato. Ricordiamo che questo decreto avrebbe dovuto vedere la luce all’atto dell’insediamento del governo dei migliori. Draghi, invece, trascina i tempi e sorvola sulla disperazione delle imprese e delle famiglie e rimanda. Lo ha fatto con il primo decreto sostegni e ora procede con la strategia del rinvio con il secondo decreto.

Di miseria si trattava prima e di miseria si tratterà poi per una platea che è sempre più ampia tra famiglie, professionisti e imprese. Questa è l’amara verità per chi sta vivendo profonde e devastanti difficoltà economiche.

I proclami della destra che annunciava tanti soldi a tutti in 4 giorni, si sono schiantati ma quello che ora è importante segnalare è che lo stesso Draghi aveva promesso sostegni “corposi”. Evidentemente, ha mentito.