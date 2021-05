Lezzi: “La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

“Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame.”: parole pronunciate da Sandro Pertini in occasione del discorso di fine anno il 31 dicembre 1983.

Parole che ancora oggi, 1 maggio 2021, dovrebbero essere oggetto di considerazione e, soprattutto, di impegno, affinché la libertà non sia concetto affascinante, ma vuoto, sterile.

Proprio per questo, nella giornata in cui si celebra la festa del lavoro e dei lavoratori, una stimolante riflessione su quanto si debba fare in termini di giustizia sociale è necessaria.