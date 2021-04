Paolo Ruffini ospite il 5 maggio alla finale di Cinefrutta

È in dirittura d’arrivo l’ottava edizione di Cinefrutta, il festival della sana alimentazione promosso dalle organizzazioni di produttori Alma Seges, A.O.A. e Terra Orti, alla quale hanno partecipato migliaia di ragazzi delle scuole medie e superiori coordinati dai rispettivi insegnanti, con cortometraggi arrivati da tutta Italia, da Milano a Trapani.

Diretta Facebook

La finale verrà trasmessa mercoledì 5 maggio 2021 alle 9.30 in diretta Facebook e l’ospite d’onore sarà Paolo Ruffini. Attore, regista e conduttore televisivo molto conosciuto e seguito dalle giovani generazione e che, a sua volta, ha manifestato durante la sua carriera una grande sensibilità nei confronti dei giovani, soprattutto verso quelli “meno fortunati”. Ruffini si collegherà in diretta web con gli studenti, insegnanti, rappresentanti delle O.P. promotrici e delle istituzioni che parteciperanno in remoto all’evento.

Le classi selezionate per la finale, tra le tantissime che hanno inviato i lavori, riceveranno il “Premio Selezione Cinefrutta” e i loro corti verranno proiettati durante la mattinata. Sarà poi la giuria tecnica a scegliere quali opere si aggiudicheranno il premio per “Miglior cortometraggio”, con trofeo e rispettivo assegno per forniture scolastiche, nelle due categorie ‘medie’ e ‘superiori’. I vincitori del “Premio del pubblico” e del “Premio Facebook”, ai quali ugualmente andrà il trofeo e un assegno per forniture scolastiche, sono scelti dalla giuria popolare con le votazioni online che si concluderanno venerdì 30 aprile. Il primo sarà assegnato al corto che avrà ricevuto il maggior numero di “like” sul canale YouTube www.youtube.com/c/cinefruttacorti; il secondo, invece, andrà al corto la cui foto emblematica pubblicata sulla pagina Facebook www.facebook.com/cinefrutta avrà ricevuto più “like”. Non resta dunque che approfittare di questi ultimi giorni per esprimere il voto online e seguire poi la finale in diretta collegandosi all’ indirizzo www.facebook.com/cinefrutta.