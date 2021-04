Fiumicino, Montino: “Semaforo su Via dell’Aeroporto non è una soluzione”

“Abbiamo già chiesto ad Anas di rimuovere il semaforo posizionato all’incrocio tra via dell’Aeroporto e via Montgolfier che sta creando moltissimi disagi al traffico cittadino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Capiamo che sia sempre necessario trovare soluzioni per i punti più critici della viabilità – prosegue il sindaco -. Ma quel semaforo non rientra tra queste. Ribadiamo, quindi, ad Anas di cercare un’alternativa più idonea per mettere in sicurezza quell’incrocio”.