Raggi: “Continuano i lavori per la riqualificazione dello storico mercato Macaluso”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Continuano i lavori per la riqualificazione dello storico mercato Macaluso, in zona Marconi, nel Municipio XI. Vogliamo restituirlo quanto prima ai cittadini perché si tratta di un centro vitale del quartiere. Nato negli anni ’60 come un mercato giornaliero, con banchi mobili, poi trasformato nel corso di questi decenni in un rionale fisso, senza però essere mai messo a norma. Per questo era necessario ricostruirlo, per la sicurezza di tutti.

Abbiamo così investito molto per bonificare l’area, demolire i banchi dismessi e abbandonati e per riedificare interamente la struttura. Lo stesso abbiamo fatto per molti altri mercati della città che abbiamo messo a posto dopo anni di abbandono. In totale abbiamo destinato 25 milioni di euro per la riqualificazione di questi luoghi della tradizione.

Per noi cittadini infatti i mercati non solo solamente posti per fare la spesa, ma veri e propri punti di riferimento e incontro.