Naccari: “Ioapro? Mettersi contro la legge spaventa anche i clienti”

Pasquale Naccari, leader di Ristoratori toscana e di Tutela Nazionale Imprese Toscana, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulla protesta dei ristoratori sull’A1

“Vogliamo far capire alla gente che il blocco che loro ieri hanno vissuto per 5 ore a causa della nostra protesta noi lo viviamo tutti i giorni da un anno a questa parte, da quando siamo chiusi per decreto. Noi non sappiamo chi riaprirà lunedì.

Se la sera dovesse piovere cosa si fa con i clienti che sono a tavola? Li si manda via? Cosa diciamo ai fornitori da cui abbiamo ordinato la merce? Per una volta che abbiamo fatto una manifestazione bloccando il traffico, i sindacalisti ci hanno attaccato e ce ne hanno dette di tutti i colori. I veri socialisti non dovrebbero fare differenza tra lavoratori, dovrebbero tutelare tutti. Spero che quello che abbiamo fatto possa servire da amplificatore.

Ioapro? Non abbiamo nulla contro i colleghi di ioapro, ma noi dobbiamo metterci nella testa che ogni cittadino vive le proprie esasperazioni. La nostra paura è che metterci contro la legge avrebbe spaventato anche i clienti che sarebbero stati multati. Il clima terroristico di individuare i locali come luogo di contagi non permetterebbe di vivere serenamente nei ristoranti. Abbiamo mandato 100 pec alle istituzioni, ma il risultato è questo. Negli autogrill e nelle mense non c’è nessun protocollo di sicurezza”.

Fonte Radio Cusano Campus