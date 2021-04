Carriera: “Da governo nessuna risposta, lunedì circonderemo Montecitorio”

Il ristoratore di Pesaro Umberto Carriera, promotore dell’iniziativa #ioapro, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Le parole di Carriera

“Il tempo è scaduto, ieri nessuno del governo ci ha risposto, il premier Draghi in conferenza stampa ha detto che non può indicare una data per le riaperture in questo momento. Di conseguenza lunedì porteremo a Roma 20mila persone, circonderemo Montecitorio in maniera pacifica per far sentire ancora una volta la nostra voce e non ce ne andremo finchè non riapriranno le attività economiche”.