Manifestazione e scontri a Roma: si preferisce buttare l’acqua sporca con il bambino invece di affrontare la realtà

Premesso che ogni forma di violenza va condannata, ma nella manifestazione di ieri la maggioranza era composta da persone perbene che abbisognano del “vaccino economico”.

Persone che fino a ieri venivano intervistate e sfruttate per fini propagandistici come quello di far cadere il governo Conte e favorire “l’ascensione” del Migliore.

Persone che meritano rispetto e considerazione

Persone fatte da madri e padri di famiglia oramai sul lastrico.

Difficile che dei bocconiani possano capire la realtà, specie quella fatta da persone vere e non da ipotetiche figure illustrate nei libri.

Chiunque di noi, se messo nelle condizioni di chi ieri ha manifestato, sono convinto che prima o poi perderebbe la calma e il senso civico.

La pandemia dal punto di vista economico è stata pagata dalle categorie di cui fanno parte le persone che ieri hanno manifestato.

Non bisogna commettere l’errore di fare di tutta l’erba un fascio (ieri, tra l’altro, erano presenti alcune teste vuote con l’unica cosa che gli si alza, ossia il braccio…) perchè buttare l’acqua sporca con il bambino farà pur bene all’immagine dell’unto da Bruxelles, ma sarà come gettare benzina sul fuoco.

Gli italiani meritano rispetto, non chiacchiere.