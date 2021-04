Lezzi: “L’abitudine della politica allo sperpero dei soldi degli italiani la trovo vomitevole”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

È davvero strano che, a fronte di meno competenze, il ministro chieda quasi 700.000 euro in più all’anno per i suoi uffici. Dovrebbe accadere l’esatto contrario ovvero meno risorse per Franceschini che vengono spostate per gli uffici di Garavaglia che è il ministro del turismo.

Un emendamento per eliminare questa inopportunità stava per essere approvato ma, per ora, il regalo che si è fatto Franceschini è rimasto tale quale.

Vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni. Quello che è lampante in questa piccola vicenda è che il PD è sempre maestro nella gestione del potere e del denaro pubblico. Poter assumere direttamente, oltre le reali necessità (questo è il problema), significa alimentare il bacino elettorale a spese dei contribuenti.

700.000 euro non risolverebbero nessun problema ma l’abitudine della politica allo sperpero dei soldi degli italiani mentre si chiede loro di fare sacrifici, la trovo sempre più vomitevole.