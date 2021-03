PaP: “Autostrade deve essere resa pubblica al 100%”

Cassa depositi e prestiti in società con Blackstone e Macquaire ha presentato una offerta da 9,1 miliardi di euro ad Atlantia per rilevare Austrostrade per l’Italia.

Una montagna di soldi, fra cui molto denaro “pubblico”, che finiranno nelle tasche di chi si è già arricchito a dismisura, come dimostrano le indagini sul crollo del ponte Morandi risparmiando sulle manutenzioni, ed applicando tariffe salate.

Paghiamo quindi tre volte

Per la politica di privatizzazioni selvagge di cui fu protagonista Draghi, per l’avidità con cui i concessionari hanno gestito un bene pubblico, e per entrare in società con altri fondi di investimento che mirano esclusivamente a spartirsi dividendi.

Una vergogna. Autostrade deve essere resa pubblica al 100%.