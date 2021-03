Astrazeneca, insegnanti disertano vaccinazione. Pagano : “Noi ci vacciniamo”

“Ieri mi sono vaccinata e sto bene e nella mia scuola lo faranno tutti”, dice a iNews24.it Antonella Pagano, responsabile della sede di Torre Annunziata (Napoli) del sindacato Gilda Unams, in merito al calo di affluenza alla vaccinazione Astrazeneca da parte del personale scolastico e universitario. Secondo Pagano, insegnante di inglese delle scuole medie all’Istituto Comprensivo Vittorino Da Feltre di San Giovanni a Teduccio, “nei giorni scorsi ci sono state notizie che li hanno intimoriti (gli altri insegnanti ndr). Io ieri mi sono vaccinata e sto bene, non avuto alcun effetto collaterale, a parte un leggero mal di testa e un lieve fastidio al braccio, ma sono sintomi accettabili”.

Nell’istituto dove insegna quasi tutti gli insegnanti e gli amministrativi si sono vaccinati

“Mancano due persone e tra chi l’ha fatto, nessuno ha avuto problemi. Ne abbiamo parlato proprio poco fa durante il consiglio di classe e siamo tutti d’accordo che ci sottoporremo anche alla seconda dose”. Nel sindacato Gilda invece, “c’è qualche collega che ha avuto reazioni abbastanza importanti, ma forse aveva patologie pregresse e non ne era a conoscenza”.

L’insegnante si esprime così in merito a un eventuale ritorno in aula

“Nella nostra scuola adottiamo tutte le regole di sicurezza e gli studenti portano la mascherina. Fuori dalla scuola però, non sappiamo quello che succede. La sicurezza è importante e a scuola c’è. Fuori però, no. Molti genitori continuano a non indossare le mascherine o (quando la scuola è stata aperta ndr.) si assembravano fuori con le mascherine abbassate. Inoltre sappiamo di bambini che restano ancora adesso fuori casa fino a tardi la sera”.

Antonella Pagano racconta l’esperienza della dad dei suoi studenti

“I bambini sono molto stanchi, vogliono tornare a scuola, sentono la mancanza della socialità, dell’affettività, del rapporto con gli insegnanti. Si stanno anche intristendo, non sono felici di non venire a scuola. Qualcuno ha anche pianto quando ha saputo della didattica a distanza, fanno tenerezza”.

L’insegnante è preoccupata per le prove Invalsi degli studenti campani

“C’è un grande assenteismo a scuola soprattutto nei quartieri periferici. Le prove Invalsi metteranno ancora più in risalto le differenze tra il Sud e il Nord, perché i nostri bambini hanno frequentato poco la scuola sia l’anno scorso, sia quest’anno”.

