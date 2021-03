Salini: “Passaporto vaccinale strumento di libertà”

Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Genetica Oggi”, condotta da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus.

Sul passaporto vaccinale

“L’auspicio è che entri in vigore da giugno, la verità è che il processo di emendazione di uno strumento come questo non garantisce tempi certi. La fase negoziale sui contenuti è appena stata avviata quindi il legislatore deve individuare una serie di incroci, sulla gestione soprattutto dei dati personali, che richiederanno qualche passaggio.

La libertà di circolazione non è stata interrotta, non è un diritto sospeso, è chiaro che la condizione drammatica nella quale ci siamo ritrovati ci ha costretto a tutelarla in forme nuove, impedire che si possano fare alcune cose non è uno strumento per ridurre questa libertà ma è proprio per garantirla. Questo passaporto è lo strumento per tornare ad avere completamente quella libertà”.

Sulla chiusura frontiere della Gran Bretagna

“La Gran Bretagna sta avendo ottimi risultati con la campagna vaccinale, il modello ha funzionato quindi è per certi versi comprensibile il tentativo di tutelarne la bontà. D’altra parte sona sempre questa attitudine britannica a considerare lo straniero un nemico”.

Sulla gestione dei vaccini da parte dell’UE

“Sui vaccini l’Ue non ha brillato. Nelle trattative sono stati utilizzati metodi come se non ci fosse una guerra in corso, non ci si può permettere di fare i professorini in un momento così e il prezzo lo stiamo pagando. Ora la parola d’ordine deve essere vaccinare e non chiacchierare, vaccinare a rotta di collo”.

Sulle accuse degli Usa ad Astrazeneca

“Come tutti gli altri vaccini di cui disponiamo Astrazeneca è affidabile, bisogna ricordare ai cittadini che vaccinarsi con Astrazeneca, Pfizer, Moderna o J&J è lo stesso a livello di garanzia. Quanto alle performance industriali di Astrazeneca qualche dubbio sul processo produttivo e sul data sharing qualche meccanismo va oliato”.

Fonte Radio Cusano Campus