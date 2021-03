Campidoglio, Roma aderisce a “No women no panel”

Roma Capitale patrocina “No women no panel – Senza donne non se ne parla”, campagna ideata dalla Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Mariya Gabriel, e rilanciata in Italia da Rai Radio 1.

Lo scopo, è quello di impegnarsi per un’adeguata rappresentanza di genere in tutte le discussioni pubbliche, i convegni, gli appuntamenti istituzionali e le trasmissioni radiotelevisive.

Alla campagna “No women no panel” hanno aderito sedi istituzionali, pubbliche, private, realtà del mondo scientifico e mediatico.

Le dichiarazioni di Virginia Raggi

“Garantire il pluralismo nei dibattiti è fondamentale per dar voce alla realtà dei fatti, nella maniera più completa possibile. E’ necessario un cambiamento culturale profondo a tutti i livelli, impegnandosi seriamente per portare avanti misure concrete a tutela dei diritti delle donne, dal mondo del lavoro, alla società fino alla famiglia”, dichiara la Sindaca Virginia Raggi.