Baretta: “Codono Fiscale: grazie al Pd è diventato un intervento di sostegno sociale”

Pierpaolo Baretta, esponente del Pd già sottosegretario all’Economia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul condono fiscale

“Mi pare corretto definirlo condono, diversamente da altri provvedimenti del passato –ha affermato Baretta-. La distinzione formale è se vengono abbonati oltre agli interessi e le sanzioni anche il capitale, qui è stato abolito tutto, si può parlare dunque di condono.

Per fortuna, nel dibattito nel cdm, anche grazie al Pd, sono stati introdotti dei limiti evidenti: il tetto di 5mila euro, quello dei 30mila euro di reddito e il limite temporale del 2010, queste tre cose lo rendono un intervento di sostegno sociale più che un classico condono per chi non ha pagato le tasse come lo voleva la Lega. Si tratta di trovare mediazioni di necessità tra le varie forze politiche.

Draghi ha fatto bene a dire che c’è stato il condono perché lo Stato è stato inefficiente e non avrebbe comunque potuto recuperare quelle somme”.

Sull’evasione fiscale

“Negli ultimi anni ci sono stati fattori che possono essere considerati positivi: le strutture fiscali sono molto migliorate e sono state fatte scelte che magari all’inizio potevano sembrare discutibili come la fatturazione elettronica e l’effetto c’è stato perché negli ultimi 6 anni il recupero di evasione c’è stato, bisogna ancora migliorare l’incrocio delle banche dati, non si tratta del grande fratello, ma di efficienza dei meccanismi di controllo, bisogna giocare d’anticipo altrimenti se si insegue sempre non si riesce. Ci vuole anche una riforma della riscossione che oggi va assolutamente fatta”.

Sul ministro dell’Economia Franco

“E’ una persona che ha molta attenzione ai meccanismi con i quali si realizzano le cose, non solo una competenza in ambito economico, ma anche grande sensibilità sui problemi”.

Sul decreto Sostegni

“In un anno nel governo Conte 2 per fare i ristori è stato fatto un debito di oltre 120 miliardi, con un aumento del debito pubblico clamoroso, è stato necessario farlo, Draghi ha parlato giustamente di debito buono, ma c’è un limite. Non c’è dubbio che oggi stiamo caricando le future generazioni di una scelta inevitabile, ma davvero pesante.

Il decreto Sostegni abbandona i codici ateco per assumere il concetto di perdita del fatturato secondo la media annua. Per utilizzare più soldi bisognerà andare in Parlamento e questo sarà il banco di prova, bisognerà vedere quanto chiederà. Non c’è dubbio che la domanda sociale sia molto elevata, ho sentito spesso dire che i governi dovevano pensare più allo sviluppo che al sostegno, ma gli imprenditori che sono in crisi chiedono sostegno immediato e ci sono settori più esposti di altri quindi una politica a pioggia non è più sostenibile, va fatta una selezione, il settore del turismo e degli eventi ad esempio sono più in difficoltà”.

Fonte Radio Cusano Campus