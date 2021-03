Roma, canili Comunali chiusi al pubblico

In una nota congiunta Pietrangelo Massaro (Forza Italia), Luca Borreale (Verdi Liberali), Luca Sebastiani (Partito Liberale) parlano della chiusura al pubblico dei canili comunali.

“Apprendiamo con grande preoccupazione della avvenuta chiusura al pubblico dei canili comunali di Roma in questo periodo di zona rossa, decisione che arriva dopo le inquietanti notizie della scorsa settimana in relazione agli allagamenti e al degrado nel canile di Muratella.

Chiediamo ai competenti uffici comunali e regionali il massimo del monitoraggio sullo stato di decoro e salubrità nei canili pubblici comunali di Roma in questo periodo di zona rossa.

Invitiamo Inoltre tutte le guardie zoofile romane ad attivarsi e coordinarsi per dare supporto agli uffici competenti e per monitorare la situazione anche in sostituzione dei medesimi uffici.

Ribadiamo che la soluzione per risolvere definitivamente lo stato delle cose a Muratella è il suo commissariamento.”