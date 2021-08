Sebastiani, Pli-Roma: “Raggi sospenda i varchi ZTL”

Raggi sospenda i varchi ZTL; il Partito Liberale Italiano si schiera con la Fiepet Confesercenti ed esorta la sindaca uscente a riaprire i varchi ZTL per permettere ai romani rientrati dalle vacanze di accedere alle aree del centro storico, sperando cosi di creare un flusso di clienti verso le attività che non sono riuscite ancora a compensare le perdite causate dalla pandemia; in maniera particolare quelle della ristorazione.

È fondamentale prima della fine di stagione aiutare tutte le attività ancora in difficoltà con ogni mezzo possibile.