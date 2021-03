Lezzi: “Dopo oltre un mese di governo dei migliori, il decreto sostegni ancora non c’è”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Draghi ha promesso sostegni “corposi” promettendo, attraverso il megafono di Salvini, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Forza Italia ha promesso fiumi di soldi per le partite Iva. In realtà, non c’è stata nessuna moltiplicazione perché i miliardi sono sempre i 32 autorizzati dal Conte I che, però, servivano per le restrizioni di fine 2020.

Dalle notizie che circolano e dagli annunci lanciati dalle forze di maggioranza, per famiglie e imprese, ci saranno i soliti ristori. Nessuna rivoluzione ma, probabilmente, un ampliamento della platea dei beneficiari ma con le stesse risorse a disposizione. Vale a dire un po’ meno per dare poco a tutti.

L’aspetto ancora più triste è che, dopo oltre un mese di “governo dei migliori”, il decreto sostegni ancora non c’è malgrado le ulteriori difficoltà dovute alle pandemia che hanno imposto nuove chiusure e che avrebbero necessitato di un nuovo e significativo scostamento di bilancio già dal giorno in cui si è emanato il decreto per le nuove zone rosse.

Quando si obbliga un’ attività a chiudere, le persone che la conducono devono essere aiutate a vivere.