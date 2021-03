Roma, Atac: nessun taglio ai servizi di pulizia e sanificazione

Contrariamente a quanto diffuso a mezzo stampa da alcune associazioni sindacali, non ci sarà nessun taglio ai servizi di pulizia e sanificazione quotidiana e periodica di mezzi, rimesse e uffici di Atac come conseguenza dello svolgimento di alcune gare di appalto indette dall’azienda che hanno condotto al cambio della ditta aggiudicataria.

La nuova gestione del servizio garantirà infatti tutte le attività in essere, compresi i servizi di sanificazione di mezzi e rimesse, e i livelli occupazionali. La ditta subentrante, infatti, si è detta disponibile ad assumere i lavoratori già impiegati nelle attività.

E’ del tutto improprio, inoltre, attribuire ad Atac responsabilità nella gestione dell’appalto, che come è giusto che sia ricade sugli aggiudicatari. Così come coinvolgere Atac in una vertenza che riguarda esclusivamente la ditta subentrante.