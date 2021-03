Rifiuti, Piano di risanamento Ama discusso in tutte le sedi competenti

Il Piano Pluriennale industriale di Ama è stato illustrato in tutte le sedi che, in base alla materia in oggetto, sono deputate a farlo. L’Assessora ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale, inoltre, ha più volte esposto i dettagli del piano durante diverse sedute della Commissione Ambiente capitolina e, in ultimo, in conferenza stampa davanti ai giornalisti e, quindi, a tutta la cittadinanza.

“Voglio ricordare ai consiglieri Palumbo e Baglio, quest’ultima anche membro della Commissione Ambiente, che ho ampiamente riferito ai Consiglieri i dettagli del Piano Industriale di Ama nella seduta convocata mercoledì scorso e prima ancora nella congiunta di dicembre 2020 quando furono messi a disposizione di tutti i primi documenti. Oggi si è tenuta una commissione bilancio nella quale l’Assessore Lemmetti, competente per materia, era a disposizione per rispondere su tutte le domande e i dubbi relativi ai bilanci e alla ricapitalizzazione dell’azienda” ha commentato l’Assessora ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale Katia Ziantoni.

“Vorrei rassicurare comunque le opposizioni che lunedì si terrà un’altra commissione congiunta e vedremo ancora una volta se ‘avrò qualcosa da dire’ come tristemente commentato dalla commissione trasparenza”, ha concluso Ziantoni.