Roma, AMA il tuo quartiere: 20 e 21 luglio

Continuano di appuntamenti organizzati da Ama, in collaborazione con il TGR Lazio, con le raccolte straordinarie per disfarsi dei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti: materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Sabato 20 e Domenica 21 luglio previste raccolte nei Municipi I, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII e XV. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

3 postazioni light

Sabato mattina nei municipi VI e X ci saranno 3 ‘postazioni light’ attrezzate per accogliere ingombranti, legno, Raee oltre che sfalci e potature. Domenica 21, l’iniziativa coinvolgerà invece tutti i municipi dispari con 15 siti presso cui consegnare i rifiuti ingombranti classici come mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, i Raee oltre che gli oli da cucina esausti.

Nelle eco-stazioni di piazzale Clodio, via Anagnina e via Vincenzo Tieri saranno presenti anche Centri di Raccolta Mobili presso cui conferire anche pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi. Tutti siti di raccolta sono attivi dalle ore 8 alle ore 12.30 e tutti i materiali raccolti nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria.

Nel dettaglio

MUNICIPIO I

21 luglio

Piazza Tempio di Diana Area Parcheggio

Viale delle Terme di Traiano fronte viale Fortunato Mizzi

Piazzale Clodio parcheggio Largo Livatino

Legno, Metalli, Ingombranti, RAEE

MUNICIPIO III

21 luglio

Piazzale Ennio Flaiano

Legno, Metalli, Ingombranti, RAEE

MUNICIPIO V

21 luglio

Via F. Tovaglieri

Via Rovigno D’Istria

Legno, Metalli, Ingombranti, Raee

MUNICIPIO VI

20 luglio

Largo Gennaro Boltri

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

MUNICIPIO VII

21 luglio

Via Anzio

Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Lampade, Batterie auto, Pile, Vernici, Solventi, Farmaci, Oli vegetali, Toner.

MUNICIPIO IX

21 luglio

Largo Montanari

Piazzale Cina

Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE

MUNICIPIO X

20 luglio

Via di Dragone (angolo Via Bedizzole)

Via Ruggero Panerai

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

MUNICIPIO XI

20 luglio

parcheggio Stazione Ponte Galeria Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

21 luglio

Lungotevere Pietra Papa

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

MUNICIPIO XIII

21 luglio

Via Borgo Ticino ang via Ovada

Via Francesco Albergotti

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

MUNICIPIO XV

21 luglio

Via Vincenzo Tieri – Cassia Olgiata (area parcheggio)

Largo Nimis (Labaro)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Batterie auto, Pile, Vernici, Solventi, Farmaci, Olio vegetale, Toner.