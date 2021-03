Collot: “L’8 marzo è una giornata di lotta”

Così Marta Collot sulla sua pagina Facebook:

Ed è bene ricordare perché fu scelta questa data per celebrare la “giornata delle donne”.

E’ evidente che i costi di questa crisi si stanno abbattendo con più ferocia sulle donne: sia in termini materiali e i dati dell’ultimo rapporto Istat ce lo confermano, sia in termini di aumento della violenza dentro le mura domestiche.