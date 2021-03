Fratoianni: “Anche la Guardia di Finanza propone un regime fiscale più equo”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Come ha infatti ricordato in aula, il 75% delle imposte dirette deriva dall’Irpef di lavoratori dipendenti e pensionati.

Una sproporzione enorme che deve essere risolta, spostando il carico fiscale sui grandi patrimoni e recuperando l’enorme evasione fiscale dei capitali all’estero. Noi lo diciamo da tempo e continueremo a farlo.

Anche la nostra proposta di una #patrimoniale va in questa direzione: tassare le grandi ricchezze invece che lavoratori e pensionati. Si chiama #GiustiziaSociale.