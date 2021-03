Rivetti: “Ad ogni posto letto tagliato corrisponde un aumento della mortalità del 2%”

Chiara Rivetti, segr. Anaao Assomed Piemonte, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sui tagli alla sanità

“Abbiamo evidenziato una correlazione tra il taglio dei posti letto ospedalieri e la mortalità –ha affermato Rivetti-. Per ogni posto in letto in meno in Europa c’è un aumento della mortalità del 2%, per tutte le cause, non solo per covid. Noi abbiamo avuto un aumento della mortalità del 17%, uno dei dati peggiori in Europa.

Questa mortalità è globale, non solo da covid, e dunque include anche quella legata a tutte le altre cause e che è stata indotta dai tipi di controlli ordinari e dalla paura dei pazienti di accedere agli ospedali per il timore di contagiarsi. In questo momento sono stati aumentati un po’ i posti letto, ma per la grande maggioranza sono state riconvertite sale operatorie, alcuni reparti specialistici sono stati riconvertiti a reparti di malattie infettive, questo non è un aumento di letti ma un cambio di destinazione.

Le urgenze sono state affrontate tutte, i più penalizzati sono i pazienti cronici che non hanno la possibilità di fare i controlli nei tempi giusti”.

Fonte Radio Cusano Campus